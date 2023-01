O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) divulgou, nesta segunda-feira (09/01), o edital de concurso público para o preenchimento de 128 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior. As inscrições serão aceitas de 16/01 a 06/02, sendo que o período de solicitação de isenção se encerra no dia 23/01, conforme o cronograma publicado.

O Edital nº 01/2023, que reserva vagas para pessoas com deficiência, negras e indígenas, estabelece o total de 85 vagas para o cargo de analista judiciário – área judiciária – especialidade em Direito, 20 vagas para o cargo de oficial de justiça avaliador, e 02 vagas para analista judiciário – especialidade execução penal.

Além de vagas para analista judiciário de apoio especializado em Direito (05), Psicologia (05), Serviço Social (05) e Taquigrafia (01), bem como 05 vagas para analista judiciário especial – área judiciária – especialidade contador.

Há também formação de cadastro de reserva prevista para as áreas de Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Letras, Medicina do Trabalho, Comissário de Justiça da Infância e Juventude, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Taquigrafia.

A seleção será composta de provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) na data provável de 19/03.

Apenas para o Cargo 20, de analista judiciário – apoio especializado – especialidade Taquigrafia, será também aplicada prova de apanhamento taquigráfico, também de caráter eliminatório e classificatório.

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência do TJ/ES e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.

** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no Diário da Justiça Eletrônico e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_es_23.

Confira o edital na íntegra em: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/images/EDITAL_DE_CONCURSO_2023.pdf