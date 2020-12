Quem tinha comércio do lado direito da Rua do Trabalho se despediu neste ano do estabelecimento. Os últimos comerciantes terão que deixar os estabelecimentos ainda este mês, para o início da construção de um novo shopping em Guarapari.

O antigo Estádio Davino Matos dará lugar ao empreendimento Absolute Town Mall & Residence, integrando espaços comerciais e residenciais. O investimento da iniciativa é estimado em R$ 300 milhões.

As estruturas dos comércios da Rua do Trabalho foram demolidas.

Na quarta-feira, o comerciante Guilherme Zanon, do setor de armarinho e aviamentos, foi surpreendido com as marretadas nos fundos da loja. Sem ser avisado, os trabalhadores começaram a destruir o espaço que segue aberto.

“Era por volta de umas quatro e dez da tarde. Começaram a quebrar as outras lojas da rua e quebraram a nossa. Segundo eles, foi por engano, mas começaram a quebrar a loja, trincou a parede, começou a cair o teto da loja com funcionários e clientes dentro. Saí correndo pra dar a volta e pedir para parar, porque estava caindo tudo”, afirma Zanon, cujo comércio atua há mais de trinta anos no mesmo local.

Segundo o comerciante, o contrato, que findou no corrente ano está na justiça para ser renovado, mas ainda não foi julgado. “Todo mês pago o aluguel, normal, como qualquer inquilino. Dia 2 mesmo pagamos. Entramos com ação e a gente só queria que fossem cumpridas as ordens, sem que fôssemos despejados e ter a loja quebrada assim.”

A maioria dos comerciantes que ocupavam as lojas já deixaram o local. A empresa responsável pelas instalações do shopping esclareceu que a prefeitura, no dia 6 de outubro deste ano, expediu alvará para a instalação do canteiro de obras e a demolição de lojas no entorno. Este alvará tem prazo de duração para 3 meses. E até o final do prazo, todos os comerciantes precisam deixar os estabelecimentos.