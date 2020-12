Os dois amigos rappers, Lucas Guimarães e Vagner José, conhecidos no meio artístico como Psycho e Charro, se juntaram com o famoso rapper FBC, dono de vários raps e que acumula milhões de visualizações, para gravar um novo clipe, com rimas inéditas e muito talento envolvido.

Psycho e Charro são nascidos e criados em Guarapari, e ambos têm o sonho de levar o cenário do rap da cidade para outro patamar. Eles começaram nesse meio em 2015, quando participavam do projeto cultural “Projeto Fênix”, que incentivava batalhas de rimas entre MC’s, desde então nunca pararam com o improviso.

Em entrevista ao Portal 27, Psycho contou como começou, a motivação e o grupo que criou com os amigos, antes de seguir na carreira solo, porém se envolvendo sempre com projetos do antigo grupo. Além de falar sobre os planos futuros à realização do clipe, com a criação de uma gravadora.

“Eu comecei no projeto fênix aqui em Guarapari, fazia batalhas de rimas e improvisos, foi ai que eu comecei a tomar impulso, e desde 2015 eu não parei, cheguei até mesmo a criar um grupo com meus amigos, porém com o tempo cada um foi tomando um rumo diferente e sobramos eu e o Charro, até que decidimos cada um levar sua carreira solo, mas sempre se ajudando”, contou Lucas “Psycho” Guimarães.

Que continua. “Esse clipe foi produzido inteiramente por nós, com ajuda de amigos, mas com a nossa própria gravadora. Nosso plano agora é esse, além das carreiras solos que cada um leva, nós vamos nos unir novamente e criar uma grande gravadora, que vai chamar “LaPlata Records”, onde pretendemos ainda lançar muitos sucessos”.

Psycho também conta como foi gravar o clipe, algo que não acreditava que iria acontecer, já que pôde gravar junto de um ídolo, que seguia desde quando tinha começado

“Nós não esperavamos isso, mas um amigo nosso de Vitória conhecia a empresária dele (FBC) e falou sobre o nosso trabalho, conseguindo fazer a conexão. Na época a gente nem acreditou porque era um ídolo nosso alguém que a gente já ouvia, aí esse ano a gente conseguiu trazer ele pra cá e pudemos gravar o clipe”, finalizou o artista.

O clipe foi lançado no Youtube pelo canal da gravadora e já conta com quase 1 mil visualizações, e os amigos esperam mais, assim que o rapper FBC divulgar o clipe nas redes sociais.

Confira as redes sociais dos artistas guaraparienses:

Psycho

Instagram: @eopsycho

Twitter: @eopsychow

Charro

Instagram: @charro027

Twitter: @charro027