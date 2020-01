Depois de um período de desabastecimento da vacina pentavalente, o Espírito Santo recebeu no início da tarde, desta sexta-feira (10) 18 mil doses do insumo, encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Nos últimos meses a oferta estava irregular deixando várias unidades de saúde do Estado sem a vacina. A partir da próxima semana as cotas destinadas aos municípios já começam a ser distribuídas de acordo com o cronograma do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria da Saúde (Sesa).

De acordo com a enfermeira da Rede de Frio, do Programa Estadual de Imunizações, Jeane Cristina Batista Pessoa da Silva, a última remessa enviada ao Estado aconteceu em outubro do ano passado, e em meses anteriores a cota estava chegando abaixo da necessária.

A vacina pentavalente faz parte do Calendário Básico de Vacinação da Criança e garante proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B (responsável por infecções no nariz e na garganta). Ela é destinada a bebês e aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, sendo ainda necessário aplicar o reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade.