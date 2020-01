O Instituto Amar, de Guarapari, convida a todos para um café da manhã compartilhado neste domingo (12), no Morro da Pescaria. A organização, de cujo objetivo é a reeducação ambiental, já fez diversas coletas de lixo em Guarapari, incluindo o rio Una e praias como a Praia da Cerca e a Praia do Carlito.

Um dos idealizadores da Amar, Wanderson Lopes, explica como será a programação do dia: “Pedimos aos voluntários para levarem algo para partilharmos. Será um momento de descontração: tomaremos um café da manhã ali na grama, discutiremos ideias e subiremos o Morro da Pescaria fazendo a coleta do lixo. Distribuiremos pulseiras durante o café para identificar todos os voluntários. Assim, eles estarão isentos da taxa de R$4,00 que o parque cobra para a entrada.”

O grupo oficial do instituto conta com cerca de 130 colaboradores. Para se tornar um voluntário, é só clicar aqui para fazer parte do grupo do WhatsApp. No grupo discutem-se experiências e informações das ações. Para obter mais informações sobre a causa, o site oficial da iniciativa é queropreservar.ga