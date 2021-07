O Espírito Santo deve receber, ainda nesta semana, mais 158.800 doses de vacina contra a covid-19. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB), em suas redes sociais.

O governador não detalhou qual imunizante será encaminhado ao Estado por parte do Ministério da Saúde, mas enfatizou que as vacinas serão fundamentais para vencer a pandemia. “O momento de queda no número de casos e óbitos se deve à vacinação. Não deixe que esse trabalho se perca. Somente com a vacinação vamos conseguir superar definitivamente este momento”, afirmou Casagrande.

Segundo o consórcio de imprensa, que compila os dados estaduais, o Espírito Santo é o quarto estado do país que mais aplica vacinas contra a covid-19: são 17,59%. 2.582.609 total de doses já foram aplicadas no Estado, sendo 1.863.325 em primeira dose (45,85% da população) e 630.047 em segunda dose (17,70%).