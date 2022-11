O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Guarapari prorrogou o prazo para envio de currículo na contratação de assistente administrativo. As inscrições podem ser feitas até as 18 horas desta quarta-feira (16). Segundo o edital, os profissionais precisam ter mais de 18 anos.

A primeira fase da seleção será composta por avaliação de currículo. Em seguida, os aprovados passam por entrevista eliminatória. A carga horária para a vaga é de 40 horas semanais. O salário é de R$ 1.248,50,00, além de vale-alimentação e vale-transporte. Os interessados e interessadas devem enviar o currículo para vagascrj@ibcavix.org.br.

No assunto do e-mail deve constar o nome do cargo que o candidato ou candidata concorre. O currículo deve estar obrigatoriamente anexado à mensagem, em formato PDF ou DOC, com o nome do (a) participante. Os candidatos deverão também informar número de telefone para contato no corpo do e-mail. As inscrições precisam seguir as regras estabelecidas no edital, que pode ser acessado AQUI.

Serviço:

Cronograma



Prazo de envio de currículos: até as 18h do dia 16/11/2022

Publicação do resultado da análise curricular: 18/11/2022

Entrevistas individuais: 21/11/ 2022

Resultado final: 23/11/2022

CRJ Guarapari

O CRJ Guarapari oferece uma série de serviços voltados para as juventudes, buscando ampliar a garantia de direitos e diminuir os índices de crimes violentos sofridos e cometidos por jovens. O destaque vai para a oferta de cursos; oficinas para a geração de renda; atividades de esporte, cultura e lazer; acompanhamento integral de jovens para a construção de planos de vida e de trabalho; internet e o uso de computadores para estudo e trabalho.

O CRJ Guarapari é fruto de uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), definida após ampla seleção pública. Ele é um projeto que integra o Programa Estado Presente.

Estado Presente

O Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência. O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

Dentro desse projeto, foram implantados 14 CRJs em todo o Estado. Mais informações em juventudes.es.gov.br.