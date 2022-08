O veleiro Lady, comandado pelo velejador do Iate Clube do Espírito Santo Luciano Secchin, ficou em 6º lugar na 40ª edição da Copa del Rey MAPFRE, que terminou no último sábado (6), em Palma de Maiorca, na Espanha. A competição é a maior da Europa e reuniu mais de 110 veleiros de vários países.

Lady é o primeiro veleiro de oceano a representar o Espírito Santo em uma competição na Europa e competiu com outras 20 embarcações na Classe ORC, conquistando uma vitória na última regata. A tripulação da Secchin ficou apenas a 3 pontos do medalhista de bronze, o espanhol Varicentro.

“Foi uma competição difícil, no começo nosso barco não estava preparado para os ventos que encontramos, mas fomos melhorando ao longo da competição, conquistando este bom resultado”, avalia Secchin.

À bordo do Lady estavam atletas do Brasil, Uruguai e Argentina e contava com campeões mundiais e membros da equipe Olímpica do Brasil e do Uruguai, entre eles Jorge Zarif, Dominique Knuppel e Alfredo Rovere.