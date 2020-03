Em uma sessão extraordinária, realizada excepcionalmente na noite deste sábado (28), os vereadores da Câmara Municipal de Guarapari aprovaram projetos para combater a propagação do coronavírus no município.

Processo seletivo. Os Projetos de Lei nº 30/2020 e 31/2020 tratam, respectivamente, da realização de um processo seletivo para a contratação de médicos que vão atuar por tempo determinado no atendimento das pessoas com suspeita de estar com o COVID-19 e da autorização para a prefeitura adquirir um crédito adicional de R$ 1.325.000,00 para compra de equipamentos e material de consumo para a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), que deverá ser utilizado no combate da doença.

Fiscalização. O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PRB), afirmou que os vereadores aprovaram os projetos e vão fiscalizar se o recurso será realmente utilizado no combate da pandemia. “Hoje tomamos conhecimento de que Guarapari tem um caso confirmado de coronavírus e como antes mesmo antes dessa notícia já estávamos preocupados com a população fizemos essa sessão extraordinária em um sábado à noite para votar esses projetos. Isto porque estamos sempre à disposição do povo”, disse Enis. Confira o que disse o presidente.