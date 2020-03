Uma ocorrência policial na manhã de hoje (28), está intrigando as policias civil e militar de Guarapari. O caso envolve um corpo encontrado e um motorista de aplicativo que teria sido rendido e obrigado a carregar esse corpo no porta-malas, até as margens da rodovia do Sol em Guarapari.

De acordo com as informações da polícia, o motorista contou que teria sido rendido após atender uma corrida para o bairro Nossa Senhora de Fátima em Guarapari. Ali, ele foi obrigado, por um casal que estava armado, a carregar “algo, que estava enrolado em um lençol. Esse “algo” seria o corpo de uma pessoa, ainda não identificada.

Após ajudar os bandidos a “desovar” o corpo, o motorista disse que foi obrigado a levar o casal de volta até o bairro. Ao chegar lá ele disse que conseguiu escapar e pular o muro de um cemitério, fugindo dos bandidos.

Muito machucado e assustado, ele foi até a UPA da cidade em busca de atendimento. Ao contar a sua história, os médicos chamaram a polícia para ir até a unidade. Após ser medicado ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia, onde está à disposição do delegado de plantão para prestar depoimento. A polícia está investigando toda a história.