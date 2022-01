Há 26 anos, o motorista Eduardo Moreira, de 55 anos, leva pessoas de Guarapari para doação de sangue em Vila Velha, Vitória, Serra e Cachoeiro de Itapemirim. Em quase três décadas foram mais de 40 mil bolsas de sangue doadas, o que orgulha o motorista que começou tudo em projeto voluntário.

Missão. É que em 1995 um projeto chamado ‘super missão’ com os jovens da igreja adventista, onde participava, provocou os jovens a doar sangue durante uma tarefa.

“Nesse projeto tínhamos 10 tipos de tarefas, e uma delas era a doação de sangue. Em um único dia levamos 345 jovens para doação, e isso foi histórico. Dias depois as pessoas passaram a vir na minha casa pedir sangue para familiar, e nós passamos a nos organizar com um projeto da igreja para doar sangue. Seguimos até hoje com o projeto. São 25 grupos de desbravadores atualmente, e toda a juventude da igreja começa na doação de sangue aos 16 anos”, conta ele.

Dudu. Conhecido na cidade como Dudu do Sangue, o motorista leva toda semana os doadores nos pontos de doação.

“Sabemos que uma pessoa quando vai fazer uma cirurgia precisa de doadores para abastecer os bancos de sangue. Algumas cirurgias pedem 10 bolsas, outras 15, e até mais. Em Guarapari nós não temos hospital público ou um ponto de doação de sangue. Por isso as cirurgias acontecem em outras cidades, e as doações precisam ser próximas dos hospitais que esses pacientes são internados”, explica Dudu.

São mais de 1.500 doadores registrados nas pastas do motorista que também é doador. “Doar sangue é um ato de amor que você doa um pouco de você para salvar alguém. Uma bolsa de sangue pode salvar a vida de até quatro pessoas. Hoje dou palestra em escolas, faculdades, sempre para falar sobre a importância desse ato. A vida foi passando e o sangue eu fui arrancando”, completou ele.