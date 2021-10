O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), abriu as inscrições para mais de 1.500 vagas de estágio do Programa Jovens Valores. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site www.jovensvalores.es.gov.br.

Além do Ensino Médio, o programa contempla cerca de 60 formações de níveis Técnico e Superior. Há oportunidades para estudantes de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e outros cursos.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 619,91 e vale-transporte. Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício.

“O Jovens Valores é um programa que oportuniza aos estudantes a experiência de estágio em órgãos públicos do Governo do Estado, contribuindo, assim, para a sua bagagem profissional e pessoal. É o momento de aplicarem, na prática, o que estão aprendendo em sala de aula, sempre com a supervisão de um profissional da área”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

Nesta edição, o programa contará com um único banco de cadastro. Sendo assim, as inscrições ficarão abertas permanentemente, até a publicação de um novo edital. Mais informações sobre as inscrições bem como o processo de seleção podem ser conferidas no site www.jovensvalores.es.gov.br