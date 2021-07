Os destaques da semana para as 179 novas vagas de emprego são dos eletricistas de máquinas industriais, atendente balconista, garçom, auxiliar de cozinha, soldador e vendedor de porta em porta. Essas profissões reúnem o maior número de oportunidades captadas pelo Sine de Vila Velha.

Mas existem outras vagas disponíveis. Para acessar, clique AQUI. E para receber atendimento presencial é importante fazer o agendamento on-line clicando AQUI.

O Sine funciona no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, Rodovia do Sol, Itaparica.