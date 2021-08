O Governo do Espírito Santo abriu, nesta terça-feira (03), as inscrições para 26 mil vagas de qualificação profissional. Os cursos, que fazem parte do programa Qualificar ES, são on-line e destinados a moradores de todo o Estado. Uma novidade do edital é o lançamento dos cursos de Assistente de Recursos Humanos e Elaboração de Projetos On-line.

As inscrições seguem até o dia 10 de agosto, no site www.qualificar.es.gov.br Podem concorrer pessoas com idade mínima de 16 anos completos na data do lançamento do edital, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. No caso do curso de Cuidador de Idosos, a idade mínima necessária é de 18 anos.

“Os dados atualizados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia, mostram um saldo de 6.010 postos de trabalho no Espírito Santo no mês de junho. No ano de 2021, já são mais de 30 mil novos vínculos de trabalho no Estado. Já estamos vendo a retomada da geração de empregos, um dos sinais de recuperação econômica. Neste processo, os capixabas também precisam gerar renda própria, seja por meio da ocupação dessas vagas, seja se lançando no mundo do empreendedorismo. O governador Renato Casagrande acredita que é por meio da educação e da qualificação profissional que o Governo garante aos capixabas a oportunidade de crescimento. Este é o papel do programa Qualificar ES”, ressaltou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.

São 2 mil oportunidades em cada um dos 13 diferentes cursos, todos com carga horária de 120 horas. É permitida a realização de uma inscrição por CPF e e-mail, em uma opção de curso. A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A relação dos candidatos classificados será divulga no dia 18 de agosto no site do programa.

Em caso de dúvidas ou identificando qualquer problema no cadastro ou inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o suporte do programa, pelo e-mail sectides.suporte.es@gmail.com. Confira as oportunidades: