Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal das crianças de 05 a 11 anos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), mobilizou todos os municípios do Espírito Santo para um mutirão de vacinação nos últimos dias 11 e 12 de março. Mesmo tendo como alvo as crianças, foram disponibilizadas a primeira e segunda doses (D1 e D2), além da dose de reforço, de acordo com cada faixa etária, por livre demanda.

Ao todo, durante o mutirão, 37.106 pessoas receberam as doses, sendo 12.927 crianças, chegando a 40% de cobertura do público-alvo com uma dose ou dose única no Estado; outros 1.634 adolescentes de 12 a 17 anos foram vacinados nos dois dias.

Todas as regiões de Saúde do Estado receberam a visita de um representante da Sesa como parte da ação mobilizadora. As equipes de subsecretários, superintendentes, diretores, gerentes/coordenadores se dividiram nas visitas, chegando a alcançar 53 municípios nos dois dias.

Na última sexta-feira (11), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, acompanhou o mutirão de vacinação infantil em cinco municípios da região norte do Estado: Vila Valério, São Gabriel da Palha, Águia Branca, Barra de São Francisco e Ecoporanga. Ele esteve acompanhado dos superintendentes das regiões de saúde Central e Norte, Maricelis Caetano e Edilson Monteiro, respectivamente, e de autoridades locais de cada município visitado.

Nésio Fernandes fez um apelo para que os pais e mães levassem seus filhos para serem imunizados. “É fundamental que os responsáveis por nossas crianças entendam a importância, necessidade e a segurança da vacinação nesse público. Estamos fazendo uma mobilização intensa em todo Estado e faço um apelo aos papais e as mamães para que levem seus filhos para serem vacinados”, afirmou.

Durante as visitas, além de vacinar algumas crianças, Nésio também visitou unidades de saúde municipais, conversou com servidores para ouvir as principais demandas e também ouviu as pessoas que estavam nos locais.

O subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, percorreu as microrregiões Central Serrana e Sudoeste Serrana. “É a oportunidade de agradecer presencialmente o esforço dos profissionais de Vigilância em Saúde em prol das coberturas vacinais capixaba. Reconhecemos o esforço de todos esses profissionais e sua dedicação à vacinação contra a Covid-19”, declarou

Durante a visita feita na sexta-feira, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, ressaltou a boa cobertura vacinal no público infantil no município de Laranja da Terra, em mais de 70% na primeira dose, além do empenho de Afonso Cláudio. “É um orgulho acompanhar de perto esses municípios que se destacam no cenário estadual. Laranja da Terra apresenta uma taxa de cobertura de D1 no público infantil superior à média do Estado. Além do empenho e dedicação dos profissionais de Afonso Cláudio na execução das estratégias do plano de vacinação”, afirmou.

No segundo dia do Mutirão de Vacinação Contra Covid, três municípios da região Sul do Estado (Mimoso do Sul, Apiacá e São José do Calçado) foram acompanhados pelo secretário Nésio Fernandes e pelo superintendente da Região, Márcio Clayton. Para mobilizar a população e unir saúde, aprendizado e diversão ao público infantil, os gestores municipais organizaram brincadeiras e distribuíram pipoca e algodão doce nas Unidades Básicas de Saúde.

A moradora de Mimoso do Sul, Regina dos Santos Oliveira aproveitou a ação para levar o filho, Gabriel dos Santos Oliveira, de 12 anos, para receber a segunda dose da vacina. Ela destacou a importância do mutirão e o cuidado do Governo do Estado com a vida de cada cidadão. “Essa ação está ajudando muito na vacinação da população como um todo, e principalmente das crianças. Aqui na cidade temos as doses sempre disponíveis e acho muito importante que toda a população abrace essa causa. Acredito que graças à imunização com a primeira dose, meu filho contraiu o vírus da Covid-19 e não teve sintomas graves”, ressaltou.

Esse é o mesmo sentimento da dona de casa, Tatiane Correa de Souza, e da sua filha, Thayna de Souza Rodrigues, de 11 anos. Ambas foram contaminadas pelo vírus duas vezes juntas, e no último sábado foram vacinadas em São José do Calçado. Segundo a mãe da jovem, receber a dose contra a doença é sinônimo de alegria, segurança e esperança. “Quando tivemos Covid-19 pela primeira vez, ainda não tínhamos tomado nenhuma dose da vacina e tivemos sintomas mais fortes. Já na segunda contaminação, com a primeira dose aplicada, foi muito mais tranquilo. Estou muito feliz por receber a minha dose de reforço e ver minha filha tomando a sua D2. Só tenho a agradecer ao Sistema Único de Saúde por essa oportunidade”, relatou.

Ao longo das visitas nas cidades, Nésio Fernandes discutiu com os secretários municipais e prefeitos novas ações para aumentar a cobertura vacinal nos locais, além de projetos futuros para aumentar a assistência à sociedade na área da saúde. Para o prefeito de Apiacá, Fabrício Gomes Thebaldi, o acompanhamento do secretário de Estado é fundamental no processo de enfrentamento da pandemia junto à população.

“A visita do secretário em nosso município é fundamental e reforça a preocupação do Governo do Estado com o momento que vivendo. Nós seguimos as orientações e estamos cada dia mais avançando com a imunização da nossa população. Eu faço um apelo para que todos venham tomar suas doses, pois esse ato salva vidas”, observou Fabrício Thebaldi.