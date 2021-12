O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, na manhã dessa quinta-feira (23), o aumento do número de vagas ofertadas no próximo concurso para soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Agora, o CBMES está autorizado contratar 120 pessoas, em vez das 80 vagas inicialmente previstas.

O anúncio ocorreu durante solenidade em comemoração aos 109 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, em Vitória. O evento também marcou a formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, com 25 formandos, que agora estão aptos para promoção a subtenente.

Casagrande destacou o trabalho de reestruturação e reorganização das forças de segurança: “tenho certeza que tendo continuidade na área da segurança pública, conseguiremos nosso objetivo que é colocar o Espírito Santo entre os cinco Estados menos violentos. Estamos realizando inúmeros investimentos em infraestrutura, equipamentos, ampliando frota, e vamos aumentar de 80 para 120 vagas para soldado no próximo concurso. Com mais efetivo teremos uma atenção ainda maior aos capixabas.”

Durante o evento, foram concedidas condecorações, como os prêmios Machadinha de Fogo e Amigo do Bombeiro. Militares da Corporação também foram agraciados com Medalha do Mérito do Desenvolvimento Operacional, em reconhecimento aos avanços propiciados à Corporação.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, lembrou o trabalho desenvolvido pelo CBMES durante a pandemia. “Temos que parabenizar o Corpo de Bombeiros pelas atividades que foram desenvolvidas nos últimos anos, principalmente, as relativas à pandemia. O comandante Cerqueira foi fundamental e assessorou pessoalmente nosso governador Renato Casagrande nessa batalha. Nenhum governante gostaria de ter que passar por isso, mas houve coragem para se tomar decisões no Espírito Santo. A instituição Corpo de Bombeiros é incrível, só temos que parabenizar esses valorosos militares que fazem parte da Corporação, que hoje completa 109 anos de uma história honrosa”, disse.

Já o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre Cerqueira, parabenizou a corporação: “Hoje é um dia de festa de aniversário de uma das instituições mais importantes da história Espírito Santo. E ela é importante, porque temos militares dedicados, que representam com maestria a Corporação. E cada ano que passa vamos crescendo mais, com os investimentos feitos pelo governador Renato Casagrande, que demonstram a importância que o Governo dá à nossa instituição”, afirmou.

Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos

O objetivo do curso foi capacitar o 1º Sargento para o exercício das funções inerentes a graduação de Subtenente e ao Quadro de Oficiais da Administração do CBMES, por meio do aprimoramento e atualização de conhecimentos nas áreas de administração, procedimentos em operações bombeiro militar, gerenciamento de ações de defesa civil, com ênfase no cotidiano e práticas reflexivas sistematizadas no processo de integração de gestão em segurança pública.