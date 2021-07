Os interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já podem acessar a Página do Participante e se inscrever para exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou o sistema nesta quarta-feira, 30 de junho.

Para se inscrever, o aluno precisa acessar a Página do Participante, informar o número do CPF e a data de nascimento. Os dados devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal, para não inviabilizar a correspondência entre as informações. O Inep não aceitará inscrição com CPF em situação irregular na Receita Federal.

A taxa de inscrição é de R$85 e deve ser paga por aqueles que não estão isentos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), gerada no sistema do exame. O prazo de inscrição é até 14 de julho. No momento da inscrição, o participante deve escolher o modelo de prova que deseja realizar — impressa ou digital.

É importante lembrar que a versão digital do exame tem número de vagas limitadas e é exclusiva para quem já concluiu o ensino médio ou concluirá a etapa educacional em 2021. Dessa forma, os chamados “treineiros” — participantes que se inscrevem no exame para fins de autoavaliação do conhecimento — podem se inscrever somente para o Enem impresso.

Em 2021, as duas versões do Enem (impressa e digital) terão as mesmas provas, com itens e tema da redação iguais. As provas também serão aplicadas nas mesmas datas, 21 e 28 de novembro.

Atendimento e documentação de casos especiais

Os participantes que precisarem de atendimento devem realizar a solicitação no momento da inscrição e informar as condições que motivam o pedido. Será oferecido atendimento para participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso e/ou pessoa com outra condição específica.

Além desses benefícios, os interessados em fazer o exame impresso também poderão solicitar prova em braile, vídeoprova em Libras (vídeo com a tradução de itens em Libras), uso de leitor de tela, guia-intérprete, auxílio para leitura, auxílio para transcrição e leitura labial. Já aqueles que indicarem espectro autista poderão utilizar canetas com tinta colorida no Caderno de Questões e caneta transparente de tinta preta para transcrição no Cartão-Resposta.

O solicitante de atendimento deve anexar, na Página do Participante, a documentação que comprove a necessidade de acessibilidade, com nome completo do participante; diagnóstico emitido pelo profissional de saúde competente, com a Classificação Internacional de Doença (CID 10); e assinatura e identificação do profissional, com o registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

O participante que solicitar tempo adicional precisa justificar, no laudo médico, de forma expressa, o motivo da solicitação de acessibilidade. No caso da participante lactante, a certidão de nascimento da criança, com idade inferior ou igual a um ano, deverá ser anexada na Página do Participante.

Tratamento pelo nome social

Os participantes que se identificam e querem ser reconhecidos socialmente pela sua identidade de gênero (participante transexual ou transgênero) podem solicitar o tratamento pelo nome social, no período de 19 a 23 de julho, pela Página do Participante.

