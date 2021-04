Aconteceu na tarde de hoje um acidente com duas carretas e um caminhão na BR-101, na altura de Jabaquara, no município de Anchieta. Segundo as informações iniciais, o ocorrido foi por volta das 14h40, quando um caminhão e uma carreta colidiram de frente, até o momento já foi confirmado pelo menos um óbito.

A Eco 101, concessionária responsável pelo trecho da rodovia já está no local e trabalha para desafogar o trânsito, que conta com uma fila de mais de 6km de carros parados. A matéria será atualizada assim que chegarem novas informações.