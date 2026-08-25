Com investimento em infraestrutura, BR-101 ganhará dois postos de descanso para caminhoneiros até 2027

Os motoristas de carga que trafegam pela BR-101 no Espírito Santo passarão a contar com uma nova estrutura de suporte à viagem. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) oficializou a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação da área que abrigará o primeiro Posto de Parada e Descanso (PPD) da rodovia federal no Estado, situado no quilômetro 169,9, no município de Linhares, região Norte capixaba.

A medida foi formalizada pela Decisão SUROD nº 1.014, de 11 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União no último dia 20 de agosto.

Localização e andamento das obras

O terreno reservado para o empreendimento fica compreendido entre a praça de pedágio do distrito de Jacupemba e o Posto Linhares (Rede HG), nas proximidades da divisa entre Aracruz e Linhares.

A concessionária Ecovias Capixaba informou que os trâmites administrativos para a desapropriação do imóvel já foram deflagrados.

Área total: O primeiro posto em Linhares contará com 280,19 metros quadrados de estrutura;

Prazo de execução: A previsão é de que a conclusão e a liberação das instalações ocorram até agosto de 2027.

Unidade planejada para a região Sul

Além do ponto anunciado para o Norte do Estado, o plano de investimentos da concessionária contempla a implantação de um segundo PPD no trecho Sul da BR-101.

Indicador PPD Linhares (Norte) PPD Atílio Vivácqua (Sul) Localização km 169,9 (BR-101/ES) km 425,3 (BR-101/ES) Área Construída 280,19 m² 310,78 m² Status Atual Desapropriação autorizada Aguardando aprovação da DUP Previsão de Conclusão Agosto de 2027 Agosto de 2027

As duas estruturas foram dimensionadas para prover um local seguro de interrupção da jornada de trabalho dos motoristas profissionais, atendendo às exigências regulatórias de descanso do transporte rodoviário de cargas.