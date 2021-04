Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), entre os dias 6 e 13 de abril morreram 13 pessoas por covid-19. Os números mostram um aumento referente a semana anterior, do dia 31 ao dia 6, quando 10 pessoas vieram a óbito pela doença.

O aumento de mortes pela doença na última semana chegou em quase 2 pessoas por dia, a média foi de 1,85. Agora, com os números da última terça-feira (13), morreram 273 moradores de Guarapari, até o momento foram confirmados 12.084 casos da doença.

A Praia do Morro vem como líder isolada do maior número de casos de covid-19 no município, com 1.662. Logo em seguida vêm os bairros de Muquiçaba com 918, Itapebussu com 749, Santa Mônica com 645, Ipiranga com 634 e Centro com 589 casos da doença.

Por outro lado, o número de curados da cidade de Guarapari também cresceu na última semana, de 10.519 para 10.871. Até agora já foram realizados 30.700 testes, 36.566 casos notificados, 6.796 suspeitos e 17.686 descartados, a letalidade está em torno de 2,3%.

Espírito Santo

Já o do Espírito Santo registrou, até a noite de ontem, 406.491 casos confirmados de covid-19, 376.447 curados e 8.310 mortes. Sobre as vacinas, o estado já recebeu 868.920 doses e distribuiu 858.819 para os municípios, que aplicaram 534.650 para a primeira dose e 124.276 para a segunda.