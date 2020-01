De acordo com o instituto Climatempo, o volume de chuva estimado para próximos dias no Espírito Santo, por várias simulações atmosféricas feitas em supercomputadores, é extremo e muito preocupante. O estado do Espírito Santo deve sofrer muito com a chuva esta semana. A expectativa é de que chova entre 200mm a 300mm até sexta-feira. Ou seja, em diversas regiões, apenas nesta semana poderá chover o esperado para todo mês de janeiro.

É alto o risco de enchentes, mais deslizamentos de terra e alagamentos de grande extensão. Estas situações severas poderão ocorrer na Grande Vitória e em muitas outras áreas capixabas, incluindo aquelas que foram alagadas com a tempestade da sexta-feira passada, 18 de janeiro.

O aumento da chuva começa já nesta segunda-feira, 20 de janeiro, quando a chuva volta a cair forte novamente. Porém, entre terça, 21, e sexta-feira, 24 de janeiro, a chuva deve ser generalizada e muito volumosa.