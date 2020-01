O final de semana foi de muito trabalho para a PM em Guarapari. Na manhã da última sexta-feira (17), por volta das 09h, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Lameirão, quando avistaram um veículo sem as rodas abandonado às margens da rodovia ES-10. Foi constatado que o mesmo se encontrava com restrição de furto/roubo. Assim, o mesmo foi guinchado para a delegacia.

Kubitschek. Durante a noite, no bairro Kubitschek, por volta das 22h, durante patrulhamento preventivo, policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita e realizaram a abordagem. N.A.S., 25 anos – portava 99 pedras de crack escondidas em sua roupa, e relatou que havia conseguido o entorpecente com um indivíduo no bairro Ipiranga. Diante das informações, a guarnição prosseguiu ao local e visualizou um indivíduo dispensando uma sacola no telhado da residência vizinha.

Ele foi abordado e identificado como I.P.Z, 21 anos – a sacola foi recuperada e dentro dela havia 157 pedras de crack. No total foram apreendidas 256 pedras de crack, R$93,00 em dinheiro e material para embalo de droga. (foto anexa 01)

Meaípe. Na tarde de sábado (18), por volta das 16h, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Meaípe quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem policial, verificou-se que o nacional C.C.S, 32 anos – estava com 48 comprimidos de ecstasy, 06 saches contendo comprimidos de MDMA e a quantia de R$280,00 em espécie. Diante da situação, o indivíduo foi conduzido à delegacia juntamente com o material.

Menor. Durante a noite, no bairro Jabaraí, por volta das 23h, policiais militares realizavam patrulhamento em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita. Ao realizar abordagem, constataram que se tratava de um menor de 13 anos e dois homens.

Foi encontrado com eles 01 pino de cocaína, 14 pedras de crack, 20 buchas de maconha e o valor de R$150,00 em dinheiro. O menor foi apreendido juntamente com os outros indivíduos detidos, sendo todos conduzidos à delegacia juntamente com o material.

Moto. Na manhã de domingo (19), por volta das 07h, policiais militares encontraram uma motocicleta abandonada no bairro Samambaia, zona rural de Guarapari, e constataram que a mesma estava com restrição de furto/roubo, sendo assim guinchada à delegacia.

Durante a noite, na Praia do Morro, por volta das 22h, policiais militares foram realizar abordagem a três indivíduos que estavam em atitude suspeita, momento que os mesmos tentaram se evadir da guarnição, contudo, os policias obtiveram êxito em alcança-los e encontraram com eles 01 sacola contendo 13 pinos de cocaína, 17 buchas de maconha e R$548,00 em dinheiro. W.V.A.O, 20 anos, A.S.D.N, 20 anos e G.C.P, 31 anos – foram conduzidos à delegacia juntamente com o material apreendido.

Olaria. No bairro Olaria, por volta das 23h, policiais militares realizavam patrulhamento quando visualizaram alguns indivíduos que empreenderam fuga ao avistar a guarnição policial. Durante o trajeto refeito por eles, dentro de um quintal de uma casa, em um beco, foi encontrado 01 rádio de comunicação e 01 bucha de maconha. Com apoio do cão farejador da PM, foi encontrado uma sacola contendo 22 buchas de maconha, 07 bolas de haxixe, 07 pinos de cocaína e materiais para embalo de entorpecentes. Os materiais foram entregues na delegacia. Não houve detidos.