O deputado federal, Amaro Neto (Republicanos), esteve durante esta segunda-feira (24) em Guarapari para cumprir agenda em que se reuniu com lideranças políticas do município para discutir Guarapari e seu desenvolvimento para os próximos anos.

Durante o encontro, Amaro se reuniu com a pré-candidata à prefeitura de Guarapari Fernanda Mazzelli, reafirmando o seu nome em torno do Republicanos e como a melhor proposta para o município.

“Acreditamos que Guarapari é uma cidade estratégica para todo o Espírito Santo, e vemos no nome de Fernanda como a melhor opção para Guarapari crescer e assumir toda sua potencialidade. Por isso, estarei atuante na cidade daqui para frente e em especial na campanha de Fernanda”, afirmou o deputado.

Amaro assume agora o papel importante em seu partido e no projeto do Republicanos que acredita que Fernanda Mazzelli é a melhor via para o desenvolvimento e crescimento do município.