O guarda-vidas Ariesley Alves, conhecido como Pezão, faleceu neste domingo (03), vítima de complicações da leucemia.

Ariesley, que ficou internado por quase 40 dias na Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, não resistiu após contrair uma infecção pulmonar. O número de plaquetas do guarda-vidas não aumentava desde que foi internado.

O cortejo foi marcado por aplausos, homenagens e lagrimas. Veja.

Durante o cortejo, amigos e familiares homenagearam Ariesley. O caixão carregado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros seguiu da funerária que fica no bairro Aeroporto, até o cemitério São João Batista, no Centro de Guarapari.