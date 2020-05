Nesta segunda-feira (04), a Prefeitura de Anchieta instalou uma barreira sanitária no limite entre Anchieta e Guarapari, na Rodovia do Sol, em cumprimento ao decreto nº 6009/2020. Fazem parte da equipe técnicos da Secretaria de Saúde e agentes da Guarda e da Defesa Civil Municipal. Os agentes realizam também ações de orientação e inspeção nas praias e no comércio da cidade.

Abordagem. A ação, que deve durar alguns dias, consistirá na parada e abordagem de todos os veículos que passarem pelo local. Além de fornecerem orientação, os agentes de segurança e técnicos da saúde realizam a aferição da temperatura. Caso a pessoa tiver com a temperatura elevada, um dos sintomas da Covid, é encaminhada para o Pronto Atendimento Municipal (PA).

Praias. Os guarda-vidas do município também estão orientando as pessoas que insistem em frequentar as praias sobre as formas de contágio e a necessidade do isolamento social. Já a Guarda Municipal continua com o trabalho de vistoriar o comércio da cidade conforme determinações do decreto estadual.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta às pessoas que precisarem sair de casa, a usarem máscaras, além de se habituarem aos procedimentos de lavar as mãos com água e sabão frequentemente e evitar aglomerações.