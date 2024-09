O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) está com inscrições abertas para a submissão de trabalhos científicos para o I Simpósio Estadual de Saúde e Trânsito, que será realizado pela Escola Pública de Trânsito (EPT), em novembro, em Vitória. O envio dos documentos deve ser feito até o dia 30 de setembro no banner disponível no site www.detran.es.gov.br.

Serão aceitos trabalhos científicos em três eixos temáticos: ‘Saúde no Trânsito e Atendimento às Vítimas’; ‘Educação para o Trânsito e Comportamento’; e ‘Infraestrutura e Mobilidade Humana’. Podem se inscrever estudantes, egressos, docentes de graduação e pós-graduação de instituições de ensino e pesquisa, servidores do Detran|ES, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Samu e do Corpo de Bombeiros e demais pessoas envolvidas e interessadas no tema.

Os trabalhos escolhidos serão apresentados durante o Simpósio em mesas de debate conforme os eixos temáticos. O objetivo é estimular a produção científica sobre a temática da saúde no trânsito no Espírito Santo, incentivar e aprimorar as discussões sobre o assunto com foco na formulação de políticas públicas para um trânsito mais seguro, fluido, acessível e humanizado.

Para o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, o Simpósio vai contribuir para melhorar o atendimento às famílias de vítimas de sinistros (acidentes) de trânsito aqui no Estado. “Conhecer experiências e práticas já existentes em todo o País e discutir como implementá-las será muito importante para auxiliar os profissionais de saúde que atuam no atendimento de emergência, assim como os participantes para lidar melhor com situações e informação de notícias difíceis, como o envolvimento de um familiar o ou o óbito em um sinistro de trânsito”, disse.

A analista do executivo da EPT, Jéssica Dias Castilho, falou sobre como o compartilhamento de conhecimento pode contribuir para enfrentar da melhor forma situações difíceis, como a de informar aos familiares de uma vítima sobre o sinistro de trânsito.

“Na nossa experiência com o atendimento psicológico no Detran|ES, muitos familiares relatam, por exemplo, a dificuldade de receber a informação de que um ente querido foi a óbito em um acidente. E essa primeira informação é dada à família principalmente pelos agentes de segurança e de saúde que atendem à vítima. Por outro lado, esses profissionais também descrevem o embaraço e dificuldade em informar essas notícias. Com essa discussão, queremos debater o tema da saúde no trânsito e buscar, por meio dessas experiências, capacitar os participantes para lidar melhor com essa situação difícil para as duas partes”, explicou.

Simpósio

O I Simpósio Estadual de Saúde e Trânsito será realizado nos dias 05 e 06 de novembro de 2024. O mês foi escolhido porque o terceiro domingo de novembro é instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito”, para homenagear as pessoas que morreram em decorrência de sinistros de trânsito e também familiares, amigos, equipes de emergência, policiais, enfermeiros e médicos que lidam diariamente com as consequências traumáticas das mortes e lesões no trânsito.

O evento vai discutir temas relacionados à saúde no trânsito como “Primeiros cuidados emocionais no atendimento às vítimas de trânsito”, que surgiu da necessidade de proporcionar uma melhor discussão e capacitação para agentes de segurança e de saúde no trato de notícias difíceis, especialmente nos casos de sinistros de trânsito.

O Simpósio também visa promover a divulgação de pesquisas científicas da comunidade acadêmica na temática da saúde no trânsito, como resultado de aprofundamento de estudos e pesquisas, favorecendo a o compartilhamento do conhecimento e o incentivo à produção de novos saberes.

Serviço:

Submissão de Trabalhos para o I Simpósio Estadual de Saúde e Trânsito do Detran|ES

Inscrições: Clique aqui

Até: 30/09/2024

Divulgação dos trabalhos selecionados: 15/10/2024

Data de apresentação: 06/11/2024

I Simpósio Estadual de Saúde e Trânsito do Detran|ES

Data: 05 e 06/11/2024

Local: Vitória – ES