A Polícia Militar de Guarapari comunicou que a partir da próxima quinta-feira (15) uma nova mudança no procedimento de registro de ocorrências de acidentes de trânsito sem vítimas passa a vigorar no município de Guarapari.

Detran. Por meio de uma parceria da Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, será implementado em Guarapari, assim como já ocorre nas outras cidades da Grande Vitória, o registro de boletim de acidente de trânsito sem vítimas de forma on-line.

Site. O registro poderá ser feito de forma gratuita nos sites da Polícia Militar e Detran. Importante reforçar que o Art. 178 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que quando for necessário o condutor deverá adotar providências para remover o veículo do local do acidente para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito.

Cadastro. A Sargento Adriana, militar lotada na Seção de Trânsito do 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari, orienta que para iniciar o registro do Boletim de Acidente de Trânsito é necessário que o condutor faça seu cadastro no site Acesso Cidadão. Após isso basta escolher um dos sites para registro (PMES ou DETRAN), clicar no serviço Boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito (BOAT), e iniciar o preenchimento com as informações pertinentes ao acontecido.

“O prazo para confecção do boletim são de três dias corridos a partir da data do acidente. Para as ocorrências com vítimas ainda é necessária a presença de uma viatura de trânsito no local para registro do boletim”, salientou a Sargento Adriana.