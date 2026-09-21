ArcelorMittal abre inscrições para programa de estágio com 150 vagas no Espírito Santo

A ArcelorMittal abriu nesta segunda-feira (21) as inscrições para o Programa de Estágio 2027. Ao todo, são 150 vagas destinadas a estudantes de cursos técnicos e de graduação na Unidade Tubarão, localizada no município da Serra, na Grande Vitória. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de outubro por meio do site oficial da empresa.

Para as oportunidades de nível superior, é necessário ter previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. Já para as vagas de nível técnico, podem participar estudantes matriculados ou que já tenham concluído a etapa escolar, desde que mantenham vínculo ativo com a instituição de ensino.

O programa tem como proposta proporcionar aos estudantes experiência prática no ambiente industrial, aliada a uma trilha estruturada de aprendizagem. A iniciativa busca aproximar a formação acadêmica da realidade profissional, além de contribuir para a qualificação de novos talentos e para a empregabilidade na região.

“Na ArcelorMittal, acreditamos no potencial dos estudantes e no poder do aprendizado na prática. O estágio é uma etapa fundamental na formação, na qual oportunizamos troca de conhecimento e experiências, desafios e oportunidades de desenvolvimento num ambiente colaborativo e inovador, contribuindo para construção de trajetórias de sucesso”, afirma Gisele Lecco, gerente de Pessoas: Atração, Carreira e Cultura da ArcelorMittal.

Cursos disponíveis

As 150 oportunidades oferecidas na Unidade Tubarão abrangem diversas áreas de formação.

Graduação: Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação Social, com habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Nutrição, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Cursos técnicos: Administração, Automação Industrial, Elétrica, Eletrotécnica, Enfermagem, Informática, Logística, Mecânica, Meio Ambiente, Metalurgia, Portos, Química e Segurança do Trabalho.

Jornada e benefícios

O estágio será realizado presencialmente na Unidade Tubarão. Para estudantes de cursos técnicos, a jornada será de seis horas diárias, das 8h às 14h, com bolsa-auxílio de R$ 1.100. Já para os estudantes de nível superior, a jornada será de quatro horas por dia, no período da manhã ou da tarde, com bolsa-auxílio de R$ 1.300.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte e transporte fretado, alimentação no local, seguro de vida, acesso ao Wellhub e associação à AEST, clube recreativo localizado na Serra. Os estagiários também terão acesso à ArcelorMittal University, plataforma de aprendizagem que oferece cursos e conteúdos de desenvolvimento, incluindo opções de idiomas.

Vagas em outros estados

Além do Espírito Santo, o processo seletivo terá oportunidades em outros dez estados brasileiros: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraná, Pará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul.

Nessas localidades, o processo será utilizado para formação de bancos de talentos regionais, que poderão atender às demandas das unidades operacionais e de distribuição da empresa.

Etapas do processo seletivo

O cronograma prevê inscrições entre 21 de setembro e 16 de outubro. Após o período de inscrição, os candidatos passarão por etapas de triagem de perfil e dinâmicas de grupo. Na sequência, haverá a realização de exames médicos e, posteriormente, a confecção dos contratos. A previsão é de que os aprovados iniciem as atividades em fevereiro de 2027.