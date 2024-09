A festa de fortalecimento do nome de Emanuel Vieira (União Brasil) no Campo do Aliança, em Guarapari, reuniu mais de mil pessoas, na noite desta terça-feira. O encontro ganhou destaque pela presença do prefeito Edson Magalhães (PSDB) que fez um discurso exaltando a capacidade técnica dos candidatos e a certeza de que a população apoia os candidatos.

Intitulada “arrancada”, a festa veio para confirmar o apoio em massa dos moradores de Guarapari que acreditam que Emanuel e Tamili Mardegan, são os melhores nomes para governar Guarapari nos próximos quatro anos. Estiveram presentes no evento, funcionários da Prefeitura, empresários e diversos outros apoiadores. De acordo com a organização, cerca de 1.200 pessoas ocuparam o espaço.

Emanuel fez um discurso exaltando o apoio da população e confirmou que pretende fazer um governo de muito trabalho e diálogo com as comunidades.

“A festa consagrou ainda mais o nosso nome. Estamos na disputa sim, estamos dia após dia na rua, sentindo que as pessoas querem essa nossa renovação segura. Existe a campanha daqueles que falam e nunca fizeram nada pela população de Guarapari e existe a campanha daqueles que trabalham todos os dias para transformar a vida dos moradores. Nós vamos continuar assim a partir do dia 1º de janeiro de 2025 quando eu for consagrado prefeito dessa linda cidade que ajudei a reerguer de um passado de dívidas e tristezas”, disse Emanuel