Por Tyago Hoffmann | Inovação e desenvolvimento caminham juntos. É o que defende o governador do Estado, Renato Casagrande, que, com este compromisso, indicou a revitalização do Radium Hotel, em Guarapari. Uma construção que tem um enorme valor cultural e histórico para milhares de capixabas e turistas que visitam o Espírito Santo. Com uma localização privilegiada, bem próximo às praias da Areia Preta e Castanheiras, o Radium Hotel há décadas é ponto de encontro de várias gerações.

Cheio de boas lembranças, o lugar foi por anos o endereço certo das feiras de artesanato de Verão em Guarapari. Porém, fora da temporada ficou subutilizado. Agora, é com alegria que anunciamos que o Radium Hotel terá um novo significado para o sul do Estado. Será um Centro de Inovação para o Turismo.

A proposta é preservar a história, mas também apontar para o futuro, criando um mecanismo de formação profissional. O equipamento abrigará um ambiente moderno para que a comunidade esteja presente e, com isso, seja possível auxiliar na formação dos nossos jovens, criando emprego e renda. A proposta será executada em parceira com a Samarco e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).

A novidade já saiu do papel e as primeiras intervenções já começaram. No Centro de Inovação serão realizadas atividades voltadas ao empreendedorismo, com o intuito de apoiar iniciativas para novas vocações regionais, conectando poder público, universidades e iniciativa privada. O local terá um auditório, sala do empreendedor, biblioteca, museu sensorial, salas para incubadoras, salas de professores, salas para formação, espaço de co-working e laboratórios de informática.

O Centro de Inovação para o Turismo, nas instalações do antigo Radium Hotel, vai se tornar um espaço de estímulo ao desenvolvimento social e econômico, à criação de oportunidades, de incentivo ao empreendedorismo, ao turismo sustentável, além de apoiar a criação de novas empresas (startups) e novos modelos de negócios.

A iniciativa do Governo do Estado está em sintonia com o desenvolvimento de novos empreendimentos, o estímulo à economia criativa, o turismo como atividade sustentável, equacionando a proteção do patrimônio cultural e a expansão urbana, um desafio não só do poder público, mas também para todos os cidadãos.

Tyago Hoffmann é secretário da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico