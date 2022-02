O ex-vereador Gedson Merízio (PSB), que vai disputar uma vaga de deputado federal nas eleições pode disputar o cargo por um novo partido. Conforme ele mesmo havia adiantado ao portal 27, existiam conversas com vários partidos.

Nesta segunda ele esteve no gabinete do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) para uma conversa que foi registrada e publicada pelo próprio deputado em suas redes sociais. “Importante liderança de Guarapari”, citou o deputado com relação a Gedson e disse ainda que eles discutiam o “futuro do Espírito Santo”.

No meio político as informações são que o Podemos, partido do deputado, chamou Gedson para disputar a vaga de federal pelo partido. Gedson já disse que vai seguir a determinação do governador. A decisão final deve ser tomada até o final desta semana, em uma reunião que deve ter a presença de importantes lideranças estaduais e nacionais do Podemos.