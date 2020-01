Uma árvore em frente a uma farmácia caiu na tarde desta quarta-feira (29) e atingiu dois carros e duas motos no bairro Muquiçaba, em Guarapari. A direção do estabelecimento informou que demandou à prefeitura a aprovação para remoção da árvore, uma vez que dava sinais que “estava morta”.

O Portal 27 esteve no local e entrevistou um funcionário da defesa civil que respondeu questionamentos relativos à situação. Confira:

Prefeitura. A equipe do Portal 27 entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Guarapari que, em nota à imprensa, informou que o processo de supressão da árvore estava em andamento: “No dia 14 de janeiro de 2020, a [farmácia] deu entrada no Processo de Supressão de uma árvore da espécie Flamboyant, nesta Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, solicitando a autorização para retirada da mesma, alegando que a arvore encontra-se seca, com risco de queda.” O Serviço de topografia da Secretaria de Análise e Aprovação de Projetos (Semap) esteve no local e constatou que árvore está em área particular da farmácia.

Supressão da árvore. A prefeitura ainda reiterou que realiza ações frequentes de vistoria em árvores, através da Semag e pela Codeg. “De imediato foram feitos os procedimentos necessários para tal autorização e, no dia 27 de janeiro de 2020, a gerência de arborização realizou a vistoria in loco, onde foi feito o laudo favorável a supressão e o processo estava despachado e em tramitação para a execução do serviço, por parte da equipe de poda da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg)” A equipe da Codeg esteve no local no mesmo dia e retirou toda a árvore.