O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) realizou, nesta terça-feira (28), a primeira sessão plenária de 2020, conduzida pelo presidente da Corte, conselheiro Rodrigo Chamoun. Estavam em pauta 75 processos sendo que 13 tiveram sustentação oral. No início dos trabalhos, o colegiado aprovou os 24 Projetos Estratégicos de 2020 e indicou a relatoria da prestação de contas de 2020 do governador do Estado.

Nesta quarta-feira (29) ocorrem as sessões da 1ª e da 2ª Câmaras, às 14 horas e 10 horas, respectivamente. É possível acompanhar a transmissão, ao vivo, pelo canal do TCE-ES no YouTube. A sessão do Pleno também é transmitida pelo Facebook e pelo portal da Corte. No Twitter, é possível acompanhar os principais destaques dos julgamentos. Acompanhe o TCE-ES nas redes sociais pelo @tceespiritosanto.

As pautas das sessões Plenária e das Câmaras estão disponibilizadas no portal do TCE-ES. Também é possível fazer download das deliberações e atas, além de ver os vídeos das sessões.

Confira os horários das sessões e a composição das Câmaras:

– Horários das sessões:

As Sessões Plenárias realizam-se, ordinariamente, todas as terças-feiras, às 14 horas.

As Sessões das Câmaras realizam-se às quartas-feiras, sendo: 1ª Câmara (14 horas), 2ª Câmara (10 horas).

As sessões são abertas ao público.