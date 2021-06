O município de Guarapari irá abrir hoje, a partir das 16h30, o primeiro agendamento para a vacinação das pessoas com idade acima de 45 anos, que serão imunizados com a primeira dose da AstraZeneca. A vacinação irá ocorrer nesta semana, na quinta-feira, sexta-feira e sábado (dias 17,18 e 19), no Complexo Esportivo Maurice Santos, localizado no bairro Muquiçaba.

Ao todo serão disponibilizadas 6 mil doses, e para receber é preciso que o morador da cidade realize o agendamento por meio do site da Prefeitura Municipal de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para realizar o cadastro, necessário antes de agendar, basta preencher os campos com as informações solicitadas.

Para receber a primeira dose, é necessário que o morador leve o comprovante de agendamento impresso, que é fornecido pelo sistema, o CPF, o Cartão SUS, o documento de identidade e o comprovante de residência que esteja em nome do vacinado ou do responsável sobre ele.

Confusão durante vacinação hoje

Alguns moradores da cidade que foram se vacinar na campanha de hoje, destinada para maiores de 50 anos, relataram que houve um atraso de cerca de 30 minutos do começo da vacinação. De acordo com os relatos, muitos que estavam marcados para às 8h tiveram que esperar, pois as doses ainda não haviam sido levadas para a escola.

Questionada sobre o atraso, a Prefeitura Municipal de Guarapari respondeu: