Entre janeiro e maio deste ano, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) registrou um aumento de 16.673,3% em atendimentos a potenciais empreendedores, em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2019, foram registrados, no período, apenas 15 atendimentos a esse público, enquanto este ano o número já chegou a 2.516 mil.

Além dos pequenos negócios, o Sebrae atende também a esse público específico, com o objetivo de contribuir para despertar o espírito empreendedor e desenvolver capacidades empreendedoras. “Potenciais empreendedores são pessoas físicas que ainda não possuem uma empresa e nem estão efetivamente envolvidas na sua estruturação no momento em que buscam a instituição. Elas nos procuram com alguma ideia, mas ainda não atuam efetivamente no negócio, nem mesmo de maneira informal”, explica o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Segundo Rigo, esse aumento na procura de potenciais empreendedores à instituição pode ser entendido como um reflexo da crise econômica causada pelo novo coronavírus no mercado. “O desemprego e a incerteza financeira têm levado as pessoas a buscarem no empreendedorismo alternativa para alcançar o sustento da família”, conta.