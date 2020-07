O Brasil já tem 2.419.901 brasileiros com o novo coronavírus. 23.467 desses confirmados nas últimas 24 horas. A informação é do consórcio de veículos de imprensa, que divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h deste domingo (26).

De acordo com o consórcio, a média móvel de casos foi de 45.715 por dia, uma variação de 22% em relação aos casos registrados em 14 dias. O país teve 556 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 87.052 óbitos.

Alta. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.074 óbitos, uma variação de 2% em relação aos dados registrados em 14 dias. No total, 11 estados apresentaram alta de mortes: PR, RS, SC, MG, GO, MS, MT, AP, RO, RR, TO.

Guarapari. Em Guarapari, de acordo com a última atualização realizada pela prefeitura o número de casos é o seguinte: são 1742 casos confirmados, 101 aguardando resultado de exames, 1370 casos curados, 16 casos hospitalizados e 74 óbitos.

ES. Com a atualização dos dados, o número de óbitos provocados pela covid-19 subiu para 2.411 e o de infectados para 77.201. Dados mostram que 58.019 pacientes se recuperaram da doença no Estado. As informações foram atualizadas por volta das 16h30 deste domingo (26), no Painel Covid-19.

Além dos números levantados pela rede pública, o sistema também inclui os dados da rede particular do Estado e de todos os municípios.