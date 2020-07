A Prefeitura de Guarapari divulgou mais uma vez que neste último final de semana, realizou mais uma ação de fiscalização para coibir a realização de eventos irregulares e estabelecimentos que descumpriam normas do município.

Denúncias. De acordo com a prefeitura, através de monitoramento de redes sociais e de denúncias, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), por meio da equipe do Disque Silêncio, em conjunto com a Polícia Militar, esteve em locais onde aconteciam os eventos com concentração de pessoas, sem autorização do município e sem as devidas licenças.

Bairros. Segundo a prefeitura, as ações aconteceram nos bairros Kubitschek, Portal Clube, Adalberto Simão Nader, Setiba, Aeroporto, Recanto da Sereia, Santa Mônica. Diversos estabelecimentos foram autuados pela fiscalização de disque silêncio.

Funcionamento. O Disque Silêncio funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial, além de atuar de segunda a domingo, das 18h às 2h. O telefone para denúncias de poluição sonora é o (027) 99905-6397.