As aulas presenciais para as turmas de Maternal I e II da Rede Municipal de Ensino em Guarapari, vão retornar na próxima segunda-feira, dia 26. O anúncio foi feito pela prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Educação (Semed), na tarde de hoje.

Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada na última quarta-feira (14), em reunião com o Comitê Municipal de Enfrentamento a Covid-19 e nesta segunda-feira (19) a medida foi anunciada aos diretores das escolas municipais.

A decisão do Comitê se baseou no fato de Guarapari está em risco baixo e que os números de casos ativos e óbitos têm apresentado queda nas últimas semanas.

Será adotado o sistema híbrido de ensino-aprendizagem, ou seja, serão trabalhados os componentes curriculares de forma presencial, e na semana em que os alunos estiverem em casa, serão disponibilizadas as atividades não presenciais. Cabe ressaltar que esse sistema tem sido adotado nas demais turmas que já retornaram ao ensino presencial.

Segundo informações da Secretaria da Educação, a presença do aluno na escola será facultativa, ou seja, as famílias (pais ou responsáveis) decidirão se a criança irá, ou não, frequentar a escola/sala de aula presencialmente. Caso opte por manter a criança em casa, serão disponibilizadas as atividades não presenciais, sendo realizado o monitoramento para garantia do acesso às atividades.

Turmas de Berçário 1 e 2

A data para retorno dos alunos das turmas de Berçário I e II ainda não foi anunciada pelo município, pois o Comitê avaliará as possibilidades para o retorno dos bebês, mediante experiência com os demais.