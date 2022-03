O presidente do Avante no Espírito Santo, Marcel Carone, está muito animado com a realização do Encontro Estadual do partido que será realizado, no próximo dia 12, na Câmara Municipal de Vitória. Segundo ele, a agremiação foi uma das que mais cresceu em número de filiados em 2021 e reforça que o partido é uma excelente opção para quem deseja participar de um projeto e não apenas disputar uma eleição.

“O Avante Espírito Santo é um partido que não tem dono! Não temos um projeto de poder, temos um projeto de grupo, com objetivos claros e transparentes, de curto, médio e longo prazo. No Avante, os objetivos individuais são alcançados de forma coletiva. As pessoas querem participar, terem espaço para trabalhar e crescer, evoluir. Estão cansadas de serem escada para projetos pessoais. O trabalho que o Avante desenvolve é 100% coletivo!”

Segundo Marcel, o Encontro Estadual do Avante será uma excelente oportunidade de apresentar as ideias do partido, o trabalho que está sendo desenvolvido e novidades importantes.

“Acredito que esse evento será um marco para o nosso partido e dará um sinal claro à sociedade capixaba sobre o trabalho que está sendo desenvolvido, apresentando nomes importantes para contribuir não só com a melhoria da qualidade de vida no nosso estado, mas em todo nosso país”

Para o presidente, um dos trunfos do partido é o foco no debate de temas que realmente importam para o país, estados e municípios e a fuga da polarização partidária que afugenta cada vez mais os eleitores.

“A polarização faz a sociedade pagar um preço muito alto. O foco deve estar nas pautas! O que for bom para a sociedade devemos abraçar, independente de quem apresenta ou de onde vem a proposta. O Avante entende que o equilíbrio e o diálogo são o caminho. O equilíbrio traz respeito ao debate, inclusive no contraditório. Com respeito, fica mais fácil convencer as pessoas sobre o que entendemos ser melhor para a sociedade.”

O Encontro Estadual do Avante no Espírito Santo vai dar uma prévia de qual será a direção do partido no estado. Segundo Marcel, o Avante tem liberdade para contribuir na construção daquele que o partido entende ser o melhor projeto para o estado.

“O Avante conta hoje com uma gestão eficiente em todo o país. Nosso presidente nacional, o deputado Luis Tíbé, que foi presidente da comissão que tratou da reforma política na Câmara Federal, orientou todos os presidentes estaduais que construíssem chapas únicas de deputados federais e estaduais, pois o partido está preparado para não federar. O Avante também deu liberdade aos diretórios estaduais de participar das majoritárias, podendo lançar candidatos ao governo, senado, indicar o vice-governador, apoiar outros atores políticos com objetivo de estar participando da construção do melhor projeto para o estado.”

PRESENÇA DE ANDRÉ JANONES

O Encontro Estadual do Avante no Espírito Santo vai contar com a participação do pré-candidato a presidente do partido, o deputado federal por Minas Gerais André Janones. O presidenciável despontou nas pesquisas e já ultrapassou nomes como de Simone Tebet (PMDB) e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) e está empatado com João Dória (PSDB) e Eduardo Leite (PSDB). Pela margem de erro, Jonones está na cola de pré-candidatos como Sérgio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT).

Com 13 milhões de seguidores nas redes sociais, Janones é reconhecido pela população como um dos principais nomes na luta pelo povo brasileiro na Câmara, onde segue sua missão de dar voz aos excluídos, defendendo pautas de interesse popular.

SERVIÇO

Encontro Estadual com Caravana Avante 70

Data: 12 de março, sábado.

Hora: 9h ao 12h.

Local: Câmara municipal de Vitória.