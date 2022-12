Os moradores dos municípios afetados pelas fortes chuvas das últimas semanas poderão contar com um crédito emergencial liberado pelo Sicoob para auxiliar na recuperação dos prejuízos e retomada de atividades.

Esses recursos podem ser obtidos pelos associados das cidades em estado de calamidade pública decretado pelo governo do Estado ou estado de emergência decretado pelas prefeituras. Encaixam-se nesta condição Alfredo Chaves, Atilio Vivacqua, Cariacica, Conceição do Castelo, Fundão, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Mimoso do Sul, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Viana e Vila Pavão.

Para obter o crédito Recomeçar, basta ir a uma agência dos locais indicados ou realizar o cadastro no site recomecar.sicoobes.com.br e aguardar o retorno da cooperativa. Os diferenciais desta linha incluem o estorno dos juros para as parcelas pagas em dias, até 12 meses para começar a pagar e prazo de 36 meses, com liberação ágil.

Reconstrução. O diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina, enfatiza a contribuição da cooperativa no apoio à sociedade: “Esses recursos serão muito importantes para quem perdeu bens materiais e até mesmo o próprio lar por conta das fortes chuvas que assolaram o nosso Estado. Estamos lado a lado do cooperado para auxiliá-lo neste momento de reconstrução e recomeço”, afirma.

O limite de crédito por beneficiário será de até R$ 20 mil para pessoas físicas, pessoas jurídicas e produtores rurais. Os valores contratados poderão ser investidos, por exemplo, na compra de eletrodomésticos, móveis, utensílios e roupas, além da reforma de imóveis avariados pelas águas.

Pessoas e empresas que ainda não são associadas podem abrir uma conta e se credenciar para a obtenção do crédito.

Crédito Recomeçar