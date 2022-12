A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou, nesta quinta-feira (15), o planejamento da Operação Verão 2022/23. A Operação começa no dia 26 de dezembro e vai até o dia 26 de fevereiro, totalizando 63 dias de atuação especial para o período em que o Espírito Santo recebe mais visitantes, o Verão. As informações foram divulgadas em entrevista coletiva, concedida na sede da Secretaria, em Vitória.

Durante a Operação Verão, uma média de 700 agentes das forças de segurança do Estado atuarão diariamente na segurança de capixabas e turistas, além de guarda-vidas, guardas municipais e militares da Marinha. O planejamento tem como objetivo garantir a ordem pública e a paz social, conforme destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante.

“A Operação visa a trazer para os cidadãos capixabas e para os turistas que estarão no Estado, maior segurança e paz social nos pontos turísticos e nas regiões litorâneas. É um planejamento estratégico do governo muito robusto, realizado de forma integrada, em que reunimos forças de segurança em níveis federal, estadual e municipal, que atuarão em conjunto para proporcionar um verão de paz para turistas e moradores”, informou.

Todos os anos, a Sesp realiza um planejamento especial para o Verão. Neste ano, a Operação Verão contará com a participação da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer), Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Capitania dos Portos do Espírito Santo e prefeituras municipais. O planejamento é realizado em conjunto com a Secretaria de Turismo (Setur).

Seguindo os moldes do ano passado, não haverá deslocamento de agentes de municípios do interior para os municípios litorâneos, nem prejuízo das demais operações que já estão em andamento. Para tanto, as forças de segurança do Estado empregarão o efetivo administrativo na atividade operacional direcionada à Operação Verão.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, explicou como será a atuação da Corporação. “A Operação Verão da Polícia Militar segue o memo escopo do ano passado, em que preservamos o efetivo do interior e expandimos a Operação do litoral para o interior. Com isso, a gente ganha em volume de operacionalidade, colocando, diariamente, a serviço da Operação Verão, sem prejuízo das demais operações e policiamento ostensivo, 493 policiais militares em 215 viaturas. Nosso foco é a faixa litorânea e aqueles municípios que recebem mais turistas, principalmente Guarapari”, afirmou.

A Polícia Civil vai reforçar o efetivo dos plantões de todas as Delegacias Regionais da Região Metropolitana da Grande Vitória, das Delegacias de Conceição da Barra, Fundão (Praia Grande), Jacaraípe e Piúma e vai implantar postos de atendimento ao cidadão em cidades com maior fluxo de turistas. Além disso, a Delegacia Online pode ser utilizada para o registro de perda de documentos ou outros fatos que forem necessários. O NOTAer prestará apoio com patrulhamento aéreo na faixa litorânea durante finais de semana, e o Corpo de Bombeiros Militar atuará em três frentes.

“Teremos a proteção aos balneários e o acompanhamento a grandes eventos, que visam especialmente a atender os turistas e pessoas que estarão se divertindo, e a terceira frente é a resposta aos desastres, sendo este um período chuvoso que existe nossa atenção. Na proteção aos balneários, atuamos em parceria com os municípios, sendo cerca de 790 guarda-vidas contratados pelas prefeituras e nós entramos com o efetivo dando treinamento, fazendo o acompanhamento e colocando embarcações e quadriciclos nas praias”, explicou o diretor de operações do CBMES, coronel Felippe.

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) vai atuar na realização de fiscalizações em operação conjunta com o Batalhão de Trânsito da PMES e em campanhas educativas, nos locais de grande circulação de veículos e pessoas. O Cerco Inteligente do Estado será utilizado tanto na fiscalização de trânsito quanto na apuração de crimes.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Espírito Santo, atuará com cerca de 200 militares, 04 motos aquáticas, 04 embarcações e 06 viaturas, realizando inspeção naval, visando a difundir as normas de segurança da navegação, minimizando os riscos de acidentes no mar, rios e lagos, de forma a garantir a integridade física de tripulantes, passageiros e banhistas.