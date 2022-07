A Polícia Militar em Guarapari segue trabalhando no dia a dia pela segurança. Um desses casos chamou a atenção devido a ocorrência com participação de cachorros.

Cachorro. Segundo a PM, durante a noite de sexta-feira (08), um homem foi detido no bairro Itapebussu por uma guarnição da polícia militar após ser mordido por cães no quintal onde pulou tentando fugir da abordagem. Continuando as diligências foi descoberto que este indivíduo estava com mandado de prisão em aberto por roubo/furto.

Já no bairro Kubitscheck no fim da tarde de sexta-feira, um homem foi abordado por uma guarnição da PM que ao consultar os dados no sistema constatou que este também possuía mandado de prisão em aberto sendo detido imediatamente pelos militares.

Ainda no fim da tarde, dessa vez no Centro de Guarapari, uma mulher foi detida por policiais militares por possuir mandado de prisão por falsidade ideológica. E pela manhã de sexta-feira (08), no bairro Meaípe, um homem foi abordado e preso por ter contra ele um mandado de prisão por estupro de vulnerável.

Todos os envolvidos foram detidos e entregues na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.