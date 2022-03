O Banestes ampliou o prazo máximo para pagamento do crédito consignado aos servidores públicos estaduais e municipais. O empréstimo, que antes poderia ser quitado em até 96 meses, agora pode ser contratado por até 144 meses. O Decreto nº 5098-R, assinado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, com a ampliação do prazo, foi publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (04). A mudança passou a valor a partir da data de publicação.

A medida beneficia servidores ativos e inativos, entre aposentados e pensionistas. Servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado poderão contratar o produto com as novas condições. O Banestes é líder no mercado de consignado no Estado, conhecido por ser uma das melhores opções de crédito para pessoa física, pelas atrativas taxas de juros e condições de parcelamento.

O crédito está disponível para contratação no Banestes com uma melhor condição atualmente no mercado e, agora, com prazo de até 144 meses no parcelamento, para servidores estaduais e municipais. A margem consignável é de 35% para servidor público civil e para servidor público militar.

O diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Hugo Gaspar, ressaltou que a ampliação do prazo possibilita a redução das parcelas mensais e aumenta o acesso dos servidores ao empréstimo consignado. “O crédito consignado é uma excelente opção para quem precisa reorganizar as finanças ou colocar projetos em prática. Por ser um produto com as menores taxas de juros para clientes pessoa física, também é utilizado para substituir dívidas mais caras, como as de cartão de crédito. Com a ampliação do prazo, um empréstimo de R$ 30 mil pode ter, por exemplo, parcelas fixas mensais de R$ 451,35”, completou Gaspar.

O crédito é disponibilizado no ato da negociação. Aos interessados, basta procurar a agência mais próxima do Banestes ou entrar em contato com o gerente pela opção de chat no Aplicativo Banestes. As prestações são debitadas direto na folha de pagamento e, como toda operação financeira, a contratação estará sujeita às análises de crédito e de cadastro.

Portabilidade de Consignado

Para aqueles que já têm crédito consignado contratado em outra instituição financeira, o Banestes oferece a modalidade de Portabilidade de Crédito Consignado. Esta é uma forma de baratear o custo do crédito, ou seja, o valor das prestações, o que traz um benefício direto para as finanças dos clientes.

A portabilidade acontece quando o cliente que tem um contrato de consignado com uma instituição financeira “A” e realiza a transferência deste contrato para outra instituição “B”, que oferte uma condição mais vantajosa, ou seja, taxa de juros mais baixa.

No Banestes, a procura pela Portabilidade de Crédito Consignado tem crescido. Em alguns casos, a simulação demonstra uma média de até 15% de redução no valor da prestação. Dependendo do contrato, uma parcela mensal de R$ 1.250,00, por exemplo, pode ser reduzida para R$ 1.060,00 mensal. Ou seja, economia de quase R$ 200 por mês.

Saiba mais – Crédito Consignado Banestes: