Um crime bárbaro chocou a comunidade de Alto São Sebastião no interior de Santa Maria de Jetibá. Na tarde deste domingo (20), duas jovens e a mãe foram esfaqueadas covardemente por um homem. Uma delas não resistiu e morreu.

As mulheres foram identificadas como Evanilda Oto Hammer de 45 anos, mãe das jovens. As filhas foram identificadas como Fernanda Oto Hammer de 16 anos e Angélica Oto Hammer, de 24 anos. Elas foram encaminhadas a um hospital do município e depois, em virtude da gravidade dos ferimentos, foram levadas para o hospital São Lucas em Vitória. Angélica é a jovem que morreu.

O suspeito de ter esfaqueado as três é o companheiro da mãe. Ele ainda não foi identificado e está sendo procurado pela polícia. A PM foi por vizinhos que viram as jovens feridas.

A irmã contou para a polícia que tudo aconteceu após ela e a irmã irem tentar defender a mãe das agressões do padrasto. Amigos da jovem lamentaram o crime nas redes sociais, deixando diversas mensagens para ela.