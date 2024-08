O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), em parceria com a Visa, lançou, na última quarta-feira (07), a campanha “O Mundo dá Voltas com Banescard Visa”. A promoção oferece a chance de ganhar prêmios em vouchers de viagem no valor de R$ 50 mil e créditos de R$ 1 mil na fatura do cartão de crédito.

Para participar, os clientes precisam se cadastrar no site da promoção e, a cada R$ 150 em compras no crédito realizadas com o Banescard Visa, receberão um número da sorte para concorrer. Quanto mais utilizarem o cartão, mais números da sorte poderão acumular, aumentando as chances de serem premiados.

A promoção, que estará válida para compras no período de 07 de agosto a 11 de novembro de 2024, está dividida em três períodos de participação, cada um com um sorteio correspondente. O primeiro sorteio ocorre em 25 de setembro, o segundo em 26 de outubro, e o terceiro em 27 de novembro. Em cada sorteio, será distribuído um voucher de R$ 50 mil para viagem, além de 10 créditos de R$ 1 mil na fatura do cartão.

Os participantes devem ser pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes no Brasil e titulares de um Cartão Banescard Visa. Com a campanha, o Banestes e a Visa buscam oferecer mais benefícios para os clientes, transformando suas compras em grandes oportunidades de prêmios, além de fortalecer o uso do Banescard.

Saiba mais:

Promoção “O Mundo Dá Voltas com Banescard Visa”