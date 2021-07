Os banheiros públicos da orla do bairro Praia do Morro, que foram reformados e inaugurados no ano passado, como preparativo para o verão de Guarapari, estão gerando reclamações de moradores e comerciantes do local. De acordo com as denúncias, os banheiros estão fechados há muito tempo, criando problemas para os quiosqueiros no local.

Um destes quiosqueiros, que preferiu não se identificar, comentou a situação e os problemas que estão sendo gerados, pois o não funcionamento destes banheiros públicos acaba espantando os poucos clientes que estão indo à praia e consumindo nos quiosques da orla.

“Quando eu vi, só tinha um banheiro funcionando, que era o que fica no meio da Praia do Morro, mas agora nenhum funciona, todos estão fechados e isso acaba atrapalhando nós comerciantes que estamos tentando se recuperar após um período muito ruim. Os próprios clientes reclamam e falam que isso é um desincentivo para eles consumirem nos quiosques”, contou este quiosqueiro que não quis se identificar.

O outro lado

Questionamos a Prefeitura Municipal de Guarapari o motivo pelo qual os banheiros não estão funcionando, visto que eles eram administrados pela empresa Rizzo Propaganda, que havia ganho a concessão anteriormente.

No entanto, de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, o motivo pelo não funcionamento dos banheiros é o término da concessão da empresa Rizzo, que era válido por apenas 6 meses, e agora será feita uma nova, válida por 5 anos, porém ainda sem data. Confira na íntegra:

“A Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) informa que o contrato de concessão provisória, de 180 dias, com a Empresa Rizzo Propaganda foi finalizado. Agora a mesma está fazendo a devolução dos módulos para a gestão municipal. Um novo processo licitatório para concessão de cinco anos está em andamento.”