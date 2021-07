O Parque Natural Morro da Pescaria, localizado no final da orla da Praia do Morro, costuma atrair diversos visitantes durante todo o ano, seja pelas paisagens paradisíacas, pela trilha que leva à Praia do Ermitão ou pela aproximação da fauna e flora local. E agora, como mais um incentivo para o turismo seguro e ecológico, foram instaladas câmeras de videomonitoramento ao longo do trajeto.

O serviço, realizado pela Prefeitura Municipal de Guarapari e pela Secretaria de Meio Ambiente, que fizeram uma parceria com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), já está em funcionamento e servirá para, além de aumentar a segurança, monitorar também as espécies animais e vegetais existentes no parque, como aves, cobras, plantas e outros.

“Esta é uma importante conquista, que só vem a somar nos estudos das espécies e na segurança dos funcionários e visitantes do parque”, declarou o secretário de Meio Ambiente e Agricultura do município, Breno Ramos.

A ação gerou uma reação positiva dos moradores de Guarapari, que criticavam a insegurança do local e as pichações e outros crimes ambientais que eram cometidos no local. Nas redes sociais, usuários publicaram comentários como: “Parabéns isso trás mais segurança para os turistas e frequentadores”, “Será que ela vai impedir a manutenção do crime ambiental daquela pichação nojenta?” e “Parabéns! Excelente iniciativa!”.