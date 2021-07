A covid-19, em pouco mais de um ano afetou todo o mundo, alterando o modo de vida da população para algo totalmente novo. Nas cidades de Alfredo Chaves, Iconha e Vargem Alta, a doença também esteve presente, em conjunto, os três municípios registraram mais de 7 mil contaminados e 99 mortos.

Alfredo Chaves

A cidade de Alfredo Chaves já registrou 2.421 casos confirmados de contaminados pela covid-19. Deste, 2.338foram considerados curados e 35 morreram por complicações causadas pelo vírus. A taxa de letalidade da cidade ficou em 1,4%.

Os dez bairros com mais casos de contaminação registrados são: Centro com 310, Macrina com 179, Portal dos Imigrantes com 135, Santa Terezinha com 125, Parque Residencial com 117, Cachoeira Alta com 106, Cachoeirinha com 101, Siribeira com 99, Ibitiruí com 82 e Caco de Pote com 77.

Iconha

Já cidade de Iconha registrou 2.621 casos confirmados de contaminados pela covid-19. Destes, 2.582 foram considerados curados e 19 morreram por complicações causadas pelo vírus. A taxa de letalidade da cidade está em 0,7%.

Os dez bairros com mais casos de contaminação registrados são: Centro com 630, Bom Destino com 333, Jardim Jandyra com 211, Jardim da Ilha com 125, Novo Horizonte com 103, Ilha do Côco com 86, Duas Barras com 75, Morada do Sol com 68 e Santa Luzia com 64.

*O segundo com mais casos registrados está no Painel Covid como “Não Encontrado”, e compreende 374 infectados.

Vargem Alta

A cidade de Vargem Alta registrou 2.417 casos confirmados de contaminados pelo coronavírus. Destes, 2.332 foram considerados curados e 45 morreram. A taxa de letalidade do município está em 1,9%.

Os dez bairros com mais casos de contaminação são: Centro com 430, Jaciguá com 356, Castelinho com 168, Boa Esperança com 111, Prosperidade com 100, Vila Esperança com 99, São José de Fruteiras com 98, Capivara com 92, Vila Maria com 75 e Richimond com 74.