Depois da casa de shows P12 Parador Internacional, que seria inaugurada em Guarapari neste verão, anunciar que adiou o lançamento, nesta segunda-feira (28) foi a vez do Beach Clube Café de La Musique cancelar seu festival de verão em Guarapari.

O anúncio foi feito na rede social oficial da casa de shows, que adiou toda a programação de janeiro para o próximo verão. “Informaremos quais eventos já estarão com as datas modificadas em breve e você poderá usar seu ingresso independente de novo valor. Também informaremos procedimentos de devolução para quem assim desejar”, anunciou a direção do Café pelo Instagram.

A devolução dos ingressos será efetuada, de acordo com a casa de shows, em até 30 dias após a data do evento adiado.