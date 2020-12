A família de Niasia Alves Santos, de 26 anos, está a sua procura. A jovem, que estava sozinha de moto na última terça-feira (22), disse ao pai que iria a Cariacica, mas avisou a uma amiga que estava chegando na Serra.

Niasia estava morando há pouco tempo com o pai, Marcos Renan, em Guarapari. Devido ao sumiço da filha, Marcos registrou boletim de ocorrência na quinta-feira (24), porque a jovem não retornou nem entrou em contato com a família.

“O delegado me afirmou que está fazendo todos os procedimentos”, conta Marcos. “Tenho meu pressentimento de pai que minha filha está viva, mas em cárcere. Estou desesperado.”

A moto em que Niasia estava viajando é do modelo CB300 na cor preta, com placa nova da Mercosul, EOI2D60. Ela tem uma tatuagem na parte posterior do braço, escrito “Alice”, e outra nas costas.

A família ainda não tem nenhuma informação sobre o que aconteceu com ela. Caso souber alguma informação do paradeiro de Niasia, favor entrar em contato com o pai, no número 27 98867-4512, ou para a polícia militar no número 190.